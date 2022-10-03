03 октября 2022

Мобилизованные из ЯНАО смогут дистанционно оформить выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Подать заявление на выплату 300 тысяч рублей можно очно и дистанционно Фото:
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Мобилизация в России

У мобилизованных из ЯНАО появился еще один способ получения выплаты — теперь они могут дистанционно подать заявление на сайте департамента соцзащиты населения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Прием заявлений на выплату ведется в очном формате — в пунктах сбора/призыва, органах социальной защиты населения. И дистанционном — через сайт департамента социальной защиты населения, на котором размещен упрощенный вход на госуслуги, где и подается заявление», — сообщили в пресс-службе властей.

Частичная мобилизация в ЯНАО началась 21 сентября, как и во всей России. После этого на совещании мобилизационной комиссии глава региона Дмитрий Артюхов принял решение выплатить всем призывникам единоразово по 300 тысяч рублей. Также власти назвали срок, в течение которого деньги придут на карту получателю — две недели.

Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Ее главная цель — защита населения Донбасса от украинского режима, националистов и ВСУ.

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У мобилизованных из ЯНАО появился еще один способ получения выплаты — теперь они могут дистанционно подать заявление на сайте департамента соцзащиты населения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Прием заявлений на выплату ведется в очном формате — в пунктах сбора/призыва, органах социальной защиты населения. И дистанционном — через сайт департамента социальной защиты населения, на котором размещен упрощенный вход на госуслуги, где и подается заявление», — сообщили в пресс-службе властей. Частичная мобилизация в ЯНАО началась 21 сентября, как и во всей России. После этого на совещании мобилизационной комиссии глава региона Дмитрий Артюхов принял решение выплатить всем призывникам единоразово по 300 тысяч рублей. Также власти назвали срок, в течение которого деньги придут на карту получателю — две недели. Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Ее главная цель — защита населения Донбасса от украинского режима, националистов и ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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