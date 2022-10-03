Мобилизованные из ЯНАО смогут дистанционно оформить выплату

Подать заявление на выплату 300 тысяч рублей можно очно и дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

У мобилизованных из ЯНАО появился еще один способ получения выплаты — теперь они могут дистанционно подать заявление на сайте департамента соцзащиты населения. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Прием заявлений на выплату ведется в очном формате — в пунктах сбора/призыва, органах социальной защиты населения. И дистанционном — через сайт департамента социальной защиты населения, на котором размещен упрощенный вход на госуслуги, где и подается заявление», — сообщили в пресс-службе властей.

Частичная мобилизация в ЯНАО началась 21 сентября, как и во всей России. После этого на совещании мобилизационной комиссии глава региона Дмитрий Артюхов принял решение выплатить всем призывникам единоразово по 300 тысяч рублей. Также власти назвали срок, в течение которого деньги придут на карту получателю — две недели.

Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Ее главная цель — защита населения Донбасса от украинского режима, националистов и ВСУ.