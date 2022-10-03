Тюменские участники СВО получили от властей одежду и квадрокоптеры

Тюменские добровольцы получили квадрокоптеры (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С начала спецоперации на Украине тюменские власти передали местным добровольческим отрядам 19 квадрокоптеров и более 600 раций. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Вчера передали очередной груз нашим подразделениям, находящимся в зоне боевых действий. Передали пять квадрокоптеров, 11 тепловизоров и 60 раций. Если посчитать на круг, то получается, что мы уже отдали нашим подразделениям 19 квадрокоптеров, 172 прицела различных модификаций (оптические, калиматорные и тепловизионные), 601 рацию», — написал глава региона.

Кроме того, по словам Моора, тюменские добровольцы получили утепленную одежду. «С получением этого груза можно сказать, что все тюменские подразделения, находящиеся в зоне СВО — „Тайга“, „Тобол“, „Сибирь“, Росгвардия и Ишимский инженерно-саперный полк — перешли с летнего на осеннее обмундирование», — отметил губернатор.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. В боевых действиях принимают участие российские военные, подписавшие контракты. В Тюменской области созданы собственные спецподразделения — «Тобол», «Тайга» и «Сибирь».