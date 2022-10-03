Оберег поможет солдату вернуться домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудники Челябинской областной детской библиотеки имени В. Маяковского 4 октября передали мобилизованным землякам два спальных мешка и читательские билеты. Как сообщила URA.RU замдиректора библиотеки Дарья Кожевникова, эти билеты должны послужить своего рода оберегами, чтобы солдаты вернулись домой.

«Читательский билет вручаем как оберег. Чтобы солдат обязательно вернулся домой. Пришел и вернул этот билет в библиотеку», — сообщила Кожевникова.

С подобной акцией выступили кадеты курганской школы №42, которые сделали для мобилизованных обереги в виде коней. Педагог Алексей Абдулин считает, что конь поможет бойцам выйти из любой сложной ситуации победителем, так сказать «остаться на коне». А в Салехарде (ЯНАО) местные мастерицы начали изготавливать обереги в виде куколок-акань. Они помогут ребятам вернуться домой живыми и невредимыми.

С инициативой собрать для мобилизованных земляков спальники и туристические коврики выступил губернатор Алексей Текслер. Пункты сборы открыты во всех муниципалитетах. В Челябинске вещи принимают в региональном исполкоме «Единой России».

С 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан.

На оборотной стороне билета написано четверостишие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU