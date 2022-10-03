На формирование имиджа Пермского края направят полмиллиарда

На продвижение имиджа Пермского края направят полмиллиарда рублей из бюджета

04 октября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

На формирование имиджа Прикамья будут выделять сотни миллионов ежегодно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В проекте бюджета на 2023—2025 годы предусмотрено свыше 495 млн рублей на разработку и продвижение имиджа Пермского края. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на портале заксобрания. «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории благоприятной для инвестирования — 485 314,2 тыс. рублей. В том числе в 2023 году — 176,3 млн рублей, в 2024 году — 159,5 млн рублей, в 2025 году — 158,5 млн рублей», — отмечается в документе. Больше всего средств (175 млн рублей в 2023 году, и по 158,3 млн рублей в 2024—2025 годах) будет направлено на «обеспечение деятельности государственных организаций». Еще по 300 млн рублей каждый год предназначено для продвижения Пермского края на международном и российском уровне. Порядка 1,9 млн рублей на три года пойдет на мероприятия по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти ждут увеличения доходной части бюджета в ближайшие три года. Из них несколько сотен миллионов предусмотрено на участие в международных форумах. Депутаты удивились прогнозам финансового блока правительства по налогу на прибыль.

В проекте бюджета на 2023—2025 годы предусмотрено свыше 495 млн рублей на разработку и продвижение имиджа Пермского края. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на портале заксобрания. «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории благоприятной для инвестирования — 485 314,2 тыс. рублей. В том числе в 2023 году — 176,3 млн рублей, в 2024 году — 159,5 млн рублей, в 2025 году — 158,5 млн рублей», — отмечается в документе. Больше всего средств (175 млн рублей в 2023 году, и по 158,3 млн рублей в 2024—2025 годах) будет направлено на «обеспечение деятельности государственных организаций». Еще по 300 млн рублей каждый год предназначено для продвижения Пермского края на международном и российском уровне. Порядка 1,9 млн рублей на три года пойдет на мероприятия по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские власти ждут увеличения доходной части бюджета в ближайшие три года. Из них несколько сотен миллионов предусмотрено на участие в международных форумах. Депутаты удивились прогнозам финансового блока правительства по налогу на прибыль.