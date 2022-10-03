«Газпром нефть» ищет в Тюмени сотрудника для вручения повесток

04 октября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Нефтегазовой компании нужен сотрудник, который займется сотрудничеством с военкоматами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Компания «Газпром нефть» ищет в свой тюменский штат сотрудника, который будет отвечать за выдачу повесток работникам компании, подлежащим мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. Также нефтяникам требуется человек, который разработает правила действия для руководства, в случае введения в России военного положения. «Вакансия специалиста по воинскому учету. Основные обязанности: разъяснение военнообязанным работникам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, оповещение граждан о повестках в военные комиссариаты, взаимодействие с ними в отношении сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету», — такую вакансию в Тюмени разместила компания «Газпром нефть». Также работник должен будет вести личные карточки сотрудников, проверять у принимаемых на работу их статус военнообязанных и прочее. Заработная плата в объявлении не указана. Кроме того, в Тюмени компании требуется и руководитель направления по мобилизационной работе. Одна из его задач — составление обязанностей руководящего состава по организации мобилизационной подготовки при переводе на работу в условиях военного времени. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Повестки гражданам, которые под нее подпадают, могут вручать как сотрудники военных комиссариатов, так и представители работодателя прямо на рабочем месте.

Компания «Газпром нефть» ищет в свой тюменский штат сотрудника, который будет отвечать за выдачу повесток работникам компании, подлежащим мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. Также нефтяникам требуется человек, который разработает правила действия для руководства, в случае введения в России военного положения. «Вакансия специалиста по воинскому учету. Основные обязанности: разъяснение военнообязанным работникам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, оповещение граждан о повестках в военные комиссариаты, взаимодействие с ними в отношении сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету», — такую вакансию в Тюмени разместила компания «Газпром нефть». Также работник должен будет вести личные карточки сотрудников, проверять у принимаемых на работу их статус военнообязанных и прочее. Заработная плата в объявлении не указана. Кроме того, в Тюмени компании требуется и руководитель направления по мобилизационной работе. Одна из его задач — составление обязанностей руководящего состава по организации мобилизационной подготовки при переводе на работу в условиях военного времени. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Повестки гражданам, которые под нее подпадают, могут вручать как сотрудники военных комиссариатов, так и представители работодателя прямо на рабочем месте.