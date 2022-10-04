В Белом доме озвучили решение Байдена о его переизбрании в 2024 году

Белый дом: Байден намерен баллотироваться на следующий срок

05 октября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Белый дом подтвердил намерение Джо Байдена переизбираться в 2024 году Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — сказала она регулярном брифинге, транслируемом на YouTube. По ее словам, в администрация Байдена уже заявляла о планах Байдена переизбраться в 2024 году. Ранее Джо Байден поставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году. До этого член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Его предшественник Дональд Трамп раскритиковал политическую деятельность Байдена. По его мнению, последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы.

Президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», — сказала она регулярном брифинге, транслируемом на YouTube. По ее словам, в администрация Байдена уже заявляла о планах Байдена переизбраться в 2024 году. Ранее Джо Байден поставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году. До этого член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Его предшественник Дональд Трамп раскритиковал политическую деятельность Байдена. По его мнению, последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы.