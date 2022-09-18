18 сентября 2022

Байден поставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году

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Джо Байден еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году Фото:

Президент США Джо Байден еще не решил, будет ли принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

«Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости».

Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание. О подготовке Байдена к переизбранию сообщал избирком США.

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Президент США Джо Байден еще не решил, будет ли принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS. «Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание. О подготовке Байдена к переизбранию сообщал избирком США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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