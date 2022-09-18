Байден поставил под сомнение свое участие в выборах президента в 2024 году

19 сентября 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Джо Байден еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден еще не решил, будет ли принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS. «Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание. О подготовке Байдена к переизбранию сообщал избирком США.

Президент США Джо Байден еще не решил, будет ли принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS. «Начнем с того, что мое намерение — вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим», — цитирует Джо Байдена РИА «Новости». Ранее член Палаты представителей США Кэролин Мэлони заявила, что Джо Байден не собирается баллотироваться на следующий срок. Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Но несмотря на это, по словам многочисленных помощников и союзников, президент Джо Байден все же готовится подать заявку на переизбрание. О подготовке Байдена к переизбранию сообщал избирком США.