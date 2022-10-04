Шольц высказался о состоянии ФРГ без «Северных потоков»

Шольц: Германия сможет обеспечить энергобезопасность страны без «Северных потоков»

05 октября 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что ФРГ сможет обеспечить себе энергобезопасность без «Северных потоков» Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета «Северный поток — 2» Власти Германии смогут обеспечить энергоснабжение страны несмотря на подрывы «Северных потоков». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель. Его слова передает РИА «Новости». Ранее оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. После, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основной версией произошедшего считают преднамеренную диверсию. Так, в Кремле заявили, что в диверсиях на «Северных потоках» заинтересованы США. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Германии смогут обеспечить энергоснабжение страны несмотря на подрывы «Северных потоков». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Германия, пожалуй, сможет обеспечивать свою энергобезопасность, несмотря на то что нет больше газа, который шел бы из России в Германию через трубопроводы, и то, что мы узнали о драматичных разрушениях в некоторых из них в Балтийском море», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с главами правительств федеральных земель. Его слова передает РИА «Новости». Ранее оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток в ночь на 26 сентября. После, в ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Основной версией произошедшего считают преднамеренную диверсию. Так, в Кремле заявили, что в диверсиях на «Северных потоках» заинтересованы США.