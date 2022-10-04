Власти Запорожья предупредили о провокации на важном объекте региона

Глава ГСА Запорожья Рогов предупредил о провокации Киева на ДнепроГЭС

05 октября 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Кураторы Украины из Британии и США изучают последствия удара по ДнепроГЭС, заявил Владимир Рогов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — заявил Владимир Рогов РИА «Новости». Он добавил, что американские и британские силовые структуры уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай происшествий на ГЭС. «Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час», — заключил глава ГСА Запорожья. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Украина обстреливала Запорожскую АЭС после того, как регион перешел под контроль РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из-за украинских провокаций на ЗАЭС чуть не случился «новый Чернобыль». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские националисты в любой момент могут устроить провокацию на Днепропетровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что, находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — заявил Владимир Рогов РИА «Новости». Он добавил, что американские и британские силовые структуры уже запросили у Киева результаты учений, проходивших в регионе в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай происшествий на ГЭС. «Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час», — заключил глава ГСА Запорожья. 30 сентября в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Украина обстреливала Запорожскую АЭС после того, как регион перешел под контроль РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из-за украинских провокаций на ЗАЭС чуть не случился «новый Чернобыль».