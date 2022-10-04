Курганские IT-специалисты получили бронь от мобилизации

Курганские айтишники получили отсрочку от мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская IT-компания «Максим.Технология» получила бронь от призыва по частичной мобилизации для своих специалистов и не планирует переводить сотрудников за границу для сохранения кадров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе IT-компании.

«„Максим.Технология“ входит в реестр IТ-компаний Минцифры. Наши сотрудники не подлежат частичной мобилизации. Соответственно, никакой перевод сотрудников не предполагается», — сообщили в пресс-службе IT-компании.

Ранее URA.RU писало, что курганская IT-компания переводит сотрудников в Казахстан. По данным инсайдеров, группа компаний «Такси Максим» ищут офис за границей. Однако представители компании эту информацию опровергли, сказав, что не занимаются переводом айтишников за границу, а также сообщили что не имеют офисов в Казахстане.

Указ о частичной мобилизации был подписан Владимиром Путиным 21 сентября. По данным Минобороны, в рамках нее планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. В первую очередь будут мобилизовать тех, кто проходил службу в армии, имеет боевой опыт и необходимые военные специальности. Позже стало известно, что специалисты оборонных предприятий, IT-компаний, связи и медиа смогут получить отсрочку от мобилизации. Минцифры России сообщало, что бронь будет распространяться на работников с профильным высшим образованием, выполняющих «критически важные функции». Позже ведомство опубликовало список айтишников, которых не призовут в армию. В него вошли порядка 200 специальностей в IT и связи.