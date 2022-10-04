Бывшего вице-мэра Челябинска оставили за решеткой

Бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев останется под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Челябинский областной суд отказался смягчить меру пресечения, избранную ранее экс-замглавы областного центра Петру Конареву. Об этом сообщили URA.RU в суде 5 октября. Бывший чиновник обвиняется в создании организованной преступной группы и сейчас находится в СИЗО.

«Рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката Конарева, суд оставил без изменения постановление Курчатовского районного суда Челябинска от 10 сентября 2022 года. Им Конареву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября 2022 года. Конарев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, в 2019 году Петр Конарев создал ОПГ, куда вовлек руководителей челябинского МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, Сергея Любимова и Александра Грезева. Соучастники до 2021 года получили более 6,6 млн рублей от хозяина незаконных киосков, а затем еще 525 тысяч от второго бизнесмена. Деньги всегда передавались через посредников.

Показания против Конарева дали Грезев и его бывший заместитель Любимов. Задержан Конарев был 9 сентября при попытке скрыться — по дороге из Челябинска в екатеринбургский аэропорт Кольцово.