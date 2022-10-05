МИД РФ: план Маска по Донбассу заставил Запад думать

План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.
«Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik.
Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. «Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.