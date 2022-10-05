МИД РФ: план Маска по Донбассу заставил Запад думать

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ высказались о позиции Илона Маска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik.

Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. «Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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