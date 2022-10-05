МИД РФ: план Маска по Донбассу заставил Запад думать

05 октября 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

В МИД РФ высказались о позиции Илона Маска Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. «Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

План основателя SpaceX Илона Маска по решению конфликта на Украине заставляет Запад задуматься. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ. «Это часть общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем», — заявили в МИД России. Информацию приводит РИА «Новости». Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что высказывание Маска — пример общественной дискуссии, где у всех есть своя цель, передает радио Sputnik. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности Крыма и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины.