Пермские власти готовят льготы для семей мобилизованных

Сроки введения льгот для детей мобилизованных не известны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Образовательные учреждения Перми собирают данные о мобилизованных жителях. Об этом рассказала читательница URA.RU. Источник в мэрии пояснил, что сейчас обсуждается введение бесплатного питания для учеников школ и воспитанников детских садов.

«Уважаемые родители! В целях оказания поддержки детям, чьи родители были мобилизованы для участия в специальной военной операции, департамент образования Перми собирает соответствующие сведения. Просим сообщить классным руководителям, если вы попадаете под данный критерий», — такое сообщение пришло от учителя в чат класса одной из школ города.

Эти данные нужны для расчетов затрат на организацию бесплатного питания для детей, чьи родители были мобилизованы, отметил источник в администрации Перми. «Да, мы обсуждаем введение бесплатного питания в школах и детских садах. Сейчас рассчитываем, во сколько это обойдется. Эта мера поддержки потребует дополнительного финансирования», — отметил собеседник URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным с 21 сентября. В Пермском крае план был выполнен на 100%, отправлено шесть эшелонов в учебные центры в Елань и Тюмень. Рассылка повесток будет продолжена.