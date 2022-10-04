Глава курганского округа пригрозил жителям села отключением воды, если они не оплатят счета

Глава курганского округа намерен отключить воду должникам, не оплатившим счета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Звериноголовского округа Курганской области Олег Курочкин просит жителей села Круглое погасить долги по счетам за холодную воду. Об этом он написал на своей страницей в соцсети «ВКонтакте».

«На 1 октября 2022 года задолженность населения с. Круглое перед МУП „Родник“ составила 170 тысяч рублей. Просим внести вовремя оплату за коммунальную услугу. В случае неоплаты будет приостановлена подача коммунальной услуги и восстановлена после погашения задолженности», — пишет Курочкин. Также, по его словам, жителям придется возмещать затраты компании, когда им вновь придется подключать воду после приостановки.

Как отмечает Курочкин, добровольное погашение долгов позволит жителям села избежать неприятных последствий, связанных со взысканием задолженности в судебном порядке. Согласно жилищному кодексу РФ, граждане обязаны ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяц3ев, вносить плату за холодную воду.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили качество питьевой воды, которая поступает через Арбинские очистные сооружения. Независимая экспертиза установила, что вода находится на минимальных и допустимых уровнях. Однако курганцам рекомендуют использовать фильтры и кипятить воду.