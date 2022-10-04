Челябинского заводчанина вернули домой из воинской части

Мобилизованный имел бронь от предприятия и не должен был получить повестку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя Бакала (Челябинская область) вернули домой из военной части Екатеринбурга, куда его отправили для прохождения боевого слаживания в ходе частичной мобилизации. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчина имел бронь от предприятия.

«Мужчину, мобилизованного из Бакала, после обращения на горячую линию Народного фронта в Челябинске по вопросам частичной мобилизации вернули домой из военной части в Свердловской области. Он оказался забронированным сотрудником завода», — сообщил URA.RU Рыжий.

Ранее при содействии ОНФ домой вернули жителя Еткульского района, который был забронирован предприятием. Мужчина имеет шестой разряд сварщика. Его специальность является востребованной.

В рамках частичной мобилизации из запаса страны должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они должны соответствовать необходимым критериям. В случае нарушения частичной мобилизации гражданин вправе обратиться за помощью. Если гражданин был мобилизован незаконно, его вернут домой.