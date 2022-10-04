04 октября 2022

В Курганской области начальник котельной опроверг неготовность объекта к подаче тепла

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Выездное заседание Правительства СО в Белоярский городской округ. Свердловская область, трубы, котельная, давление
В Щучье котельная полностью готова к подаче тепла (фото из архива) Фото:

Начальник котельной в городе Щучье Курганской области Андрей Шевченко опроверг заявления местных жителей о том, что котельная не готова к подаче тепла, в том числе в школу №3. Об этом Шевченко сообщил URA.RU.

«Ко мне никто из местных жителей не обращался, я никакую информацию о готовности или неготовности котельной местным жителям не давал. Котельная полностью готова к запуску, ждем подачу газа», — заявил Андрей Шевченко.

Начальник котельной также отметил, что родителям учеников, которые пожаловались URA.RU на холод в школе, следовало обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы зафиксировать температурный режим в классах, после чего директор школы должна была обратиться в теплоснабжающую организацию. Но такого обращения не поступало. Он также отметил, что жители многоквартирных домов в Щучье имеют большую задолженность за потребленную теплоэнергию.

Ранее URA.RU писало, родители учеников заявили, что дети замерзают в школе №3 города Щучья. Местные жители пожаловались агентству, что в классах утром не больше +14 градусов, рядом со школой проводят коммунальные работы, а власти не дают информацию о запуске тепла. В департаменте образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка, ожидается подключение котельной к газу.

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Начальник котельной в городе Щучье Курганской области Андрей Шевченко опроверг заявления местных жителей о том, что котельная не готова к подаче тепла, в том числе в школу №3. Об этом Шевченко сообщил URA.RU. «Ко мне никто из местных жителей не обращался, я никакую информацию о готовности или неготовности котельной местным жителям не давал. Котельная полностью готова к запуску, ждем подачу газа», — заявил Андрей Шевченко. Начальник котельной также отметил, что родителям учеников, которые пожаловались URA.RU на холод в школе, следовало обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы зафиксировать температурный режим в классах, после чего директор школы должна была обратиться в теплоснабжающую организацию. Но такого обращения не поступало. Он также отметил, что жители многоквартирных домов в Щучье имеют большую задолженность за потребленную теплоэнергию. Ранее URA.RU писало, родители учеников заявили, что дети замерзают в школе №3 города Щучья. Местные жители пожаловались агентству, что в классах утром не больше +14 градусов, рядом со школой проводят коммунальные работы, а власти не дают информацию о запуске тепла. В департаменте образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка, ожидается подключение котельной к газу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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