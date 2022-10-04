В Курганской области начальник котельной опроверг неготовность объекта к подаче тепла

05 октября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Щучье котельная полностью готова к подаче тепла (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальник котельной в городе Щучье Курганской области Андрей Шевченко опроверг заявления местных жителей о том, что котельная не готова к подаче тепла, в том числе в школу №3. Об этом Шевченко сообщил URA.RU. «Ко мне никто из местных жителей не обращался, я никакую информацию о готовности или неготовности котельной местным жителям не давал. Котельная полностью готова к запуску, ждем подачу газа», — заявил Андрей Шевченко. Начальник котельной также отметил, что родителям учеников, которые пожаловались URA.RU на холод в школе, следовало обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы зафиксировать температурный режим в классах, после чего директор школы должна была обратиться в теплоснабжающую организацию. Но такого обращения не поступало. Он также отметил, что жители многоквартирных домов в Щучье имеют большую задолженность за потребленную теплоэнергию. Ранее URA.RU писало, родители учеников заявили, что дети замерзают в школе №3 города Щучья. Местные жители пожаловались агентству, что в классах утром не больше +14 градусов, рядом со школой проводят коммунальные работы, а власти не дают информацию о запуске тепла. В департаменте образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка, ожидается подключение котельной к газу.

Начальник котельной в городе Щучье Курганской области Андрей Шевченко опроверг заявления местных жителей о том, что котельная не готова к подаче тепла, в том числе в школу №3. Об этом Шевченко сообщил URA.RU. «Ко мне никто из местных жителей не обращался, я никакую информацию о готовности или неготовности котельной местным жителям не давал. Котельная полностью готова к запуску, ждем подачу газа», — заявил Андрей Шевченко. Начальник котельной также отметил, что родителям учеников, которые пожаловались URA.RU на холод в школе, следовало обратиться в Роспотребнадзор с заявлением, чтобы зафиксировать температурный режим в классах, после чего директор школы должна была обратиться в теплоснабжающую организацию. Но такого обращения не поступало. Он также отметил, что жители многоквартирных домов в Щучье имеют большую задолженность за потребленную теплоэнергию. Ранее URA.RU писало, родители учеников заявили, что дети замерзают в школе №3 города Щучья. Местные жители пожаловались агентству, что в классах утром не больше +14 градусов, рядом со школой проводят коммунальные работы, а власти не дают информацию о запуске тепла. В департаменте образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка, ожидается подключение котельной к газу.