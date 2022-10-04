В Курганской области родители учеников заявили, что дети замерзают в школе

05 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

В школе №3 города Щучье нет отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители учеников школы №3 города Щучье Курганской области пожаловались, что дети замерзают на уроках. Рядом со школой проводят ремонт системы отопления, в классах температура +14 градусов, когда в здание подадут тепло — не известно, рассказали URA.RU жители Щучья. «Наши дети буквально замерзают в школе: температура в классах утром +14 градусов, а в понедельник была +12. Дети начинают заболевать. На улице им. Маршала Жукова вся отопительная система перерыта. На вопрос, когда устранятся неполадки представитель управляющей компании Васильева А.В. ответила: „Грейтесь на улице пока +17“, начальник котельной Шевченко А.В. ответил, что котельная не готова, власти округа вообще объяснений не дают», — рассказали родители учеников школы №3 г. Щучье. Получить комментарий по ситуации с отоплением у руководства школы и в администрации города Щучья URA.RU не удалось: на звонки по телефонам никто не ответил. В пресс-службе департамента образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка. Сегодня ожидается подключение котельной к газу.

Родители учеников школы №3 города Щучье Курганской области пожаловались, что дети замерзают на уроках. Рядом со школой проводят ремонт системы отопления, в классах температура +14 градусов, когда в здание подадут тепло — не известно, рассказали URA.RU жители Щучья. «Наши дети буквально замерзают в школе: температура в классах утром +14 градусов, а в понедельник была +12. Дети начинают заболевать. На улице им. Маршала Жукова вся отопительная система перерыта. На вопрос, когда устранятся неполадки представитель управляющей компании Васильева А.В. ответила: „Грейтесь на улице пока +17“, начальник котельной Шевченко А.В. ответил, что котельная не готова, власти округа вообще объяснений не дают», — рассказали родители учеников школы №3 г. Щучье. Получить комментарий по ситуации с отоплением у руководства школы и в администрации города Щучья URA.RU не удалось: на звонки по телефонам никто не ответил. В пресс-службе департамента образования Курганской области агентству сообщили, что по информации администрации Щучанского муниципального округа, в настоящее время завершена работа по замене труб, проведена опрессовка. Сегодня ожидается подключение котельной к газу.