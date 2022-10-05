Из Тюменской области в ЯНАО отправили партию опасного мяса

Опасная говядина отправилась в ЯНАО в нарушение правил Минсельхоза РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменский производитель незаконно отправил в ЯНАО партию опасной говядины: область является неблагополучной по ящуру и перемещение продукции из нее под запретом. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.

«29 сентября ООО „Бизон“ (село Омутинское) оформлено свидетельство на перемещение двух партий говядины на кости в ЯНАО. Документы оформлены с нарушением: Тюменской области присвоен статус неблагополучного региона с вакцинацией по ящуру крупного рогатого скота, что является ограничением на поставку мяса из нее в ЯНАО», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Как пояснили в управлении, ЯНАО является благополучным регионом по ящуру, а значит ввозить в него продукцию из неблагополучных территорий запрещено. За нарушение юридическое лицо получило предостережение.

Ящур — вирусное заболевание. Человеку он передается от зараженных животных. При заражении у больных наблюдается сильная интоксикация, а на коже образуются язвы. Наиболее опасен вирус для детей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области компанию экс-депутата уличили в производстве молочки из неизвестного сырья. Согласно документам, акционерное общество произвело 775 кг масла из 1 067 кг молока.