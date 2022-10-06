Военком отреагировал на приказ, запрещающий работникам челябинского завода покидать город

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Военком. Челябинск
Андрей Максуров сообщил, что ограничений передвижения по РФ нет Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сотрудники Челябинского цинкового завода получили предписание, запрещающее уезжать из города. Эта информация прозвучала на брифинге с военкомом региона Андрей Максуров 6 октября.

«Первый приказ о мобилизации был достаточно шаблонным. Через два дня его скорректировали. Никаких справок для перемещения по РФ в военкомате брать не надо», — заявил Максуров в ответ на вопрос журналистов, рассказавших о ситуации на заводе.

На этом же брифинге военком заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. План, по словам Максурова, выполняется.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамах призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ будет призвано порядка 300 тысяч человек. Цели призыва полностью совпадают с проводимой начиная с 24 февраля специальной военной операцией.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Сотрудники Челябинского цинкового завода получили предписание, запрещающее уезжать из города. Эта информация прозвучала на брифинге с военкомом региона Андрей Максуров 6 октября. «Первый приказ о мобилизации был достаточно шаблонным. Через два дня его скорректировали. Никаких справок для перемещения по РФ в военкомате брать не надо», — заявил Максуров в ответ на вопрос журналистов, рассказавших о ситуации на заводе. На этом же брифинге военком заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. План, по словам Максурова, выполняется. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамах призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ будет призвано порядка 300 тысяч человек. Цели призыва полностью совпадают с проводимой начиная с 24 февраля специальной военной операцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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