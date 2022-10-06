Военком отреагировал на приказ, запрещающий работникам челябинского завода покидать город

Сотрудники Челябинского цинкового завода получили предписание, запрещающее уезжать из города. Эта информация прозвучала на брифинге с военкомом региона Андрей Максуров 6 октября.
«Первый приказ о мобилизации был достаточно шаблонным. Через два дня его скорректировали. Никаких справок для перемещения по РФ в военкомате брать не надо», — заявил Максуров в ответ на вопрос журналистов, рассказавших о ситуации на заводе.
На этом же брифинге военком заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. План, по словам Максурова, выполняется.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамах призывной кампании в ряды Вооруженных Сил РФ будет призвано порядка 300 тысяч человек. Цели призыва полностью совпадают с проводимой начиная с 24 февраля специальной военной операцией.
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