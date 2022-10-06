Челябинский военком назвал лучшие по мобилизации территории области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военком. Челябинск
Андрей Максуров назвал шесть территорий, которые лучше всего справляются с мобилизацией Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на брифинге 6 октября назвал территории, которые лучше всех себя показали в рамках частичной мобилизации. По словам областного военкома, лучше всех себя показали сразу шесть муниципалитетов.

«Лучше всего показали себя Магнитогорск, Миасс, Троицк, Коркино, Красноармейский и Кунашакский районы. Это лучшие территории региона по проценту призыва и качеству мобилизованных», — сообщил Максуров в ходе пресс-конференции.

В ходе брифинга военком также сообщил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Область продолжает выполнять задачу, поставленную командующим округа.

В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Несмотря на это, военкоматы города продолжают работать и принимать добровольцев. Так 6 октября очередная группа отправилось для прохождения боевого слаживания.

В ходе частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки и отправятся на фронт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на брифинге 6 октября назвал территории, которые лучше всех себя показали в рамках частичной мобилизации. По словам областного военкома, лучше всех себя показали сразу шесть муниципалитетов. «Лучше всего показали себя Магнитогорск, Миасс, Троицк, Коркино, Красноармейский и Кунашакский районы. Это лучшие территории региона по проценту призыва и качеству мобилизованных», — сообщил Максуров в ходе пресс-конференции. В ходе брифинга военком также сообщил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Область продолжает выполнять задачу, поставленную командующим округа. В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Несмотря на это, военкоматы города продолжают работать и принимать добровольцев. Так 6 октября очередная группа отправилось для прохождения боевого слаживания. В ходе частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки и отправятся на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...