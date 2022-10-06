Челябинский военком назвал лучшие по мобилизации территории области

06 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Андрей Максуров назвал шесть территорий, которые лучше всего справляются с мобилизацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на брифинге 6 октября назвал территории, которые лучше всех себя показали в рамках частичной мобилизации. По словам областного военкома, лучше всех себя показали сразу шесть муниципалитетов. «Лучше всего показали себя Магнитогорск, Миасс, Троицк, Коркино, Красноармейский и Кунашакский районы. Это лучшие территории региона по проценту призыва и качеству мобилизованных», — сообщил Максуров в ходе пресс-конференции. В ходе брифинга военком также сообщил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Область продолжает выполнять задачу, поставленную командующим округа. В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Несмотря на это, военкоматы города продолжают работать и принимать добровольцев. Так 6 октября очередная группа отправилось для прохождения боевого слаживания. В ходе частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки и отправятся на фронт.

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на брифинге 6 октября назвал территории, которые лучше всех себя показали в рамках частичной мобилизации. По словам областного военкома, лучше всех себя показали сразу шесть муниципалитетов. «Лучше всего показали себя Магнитогорск, Миасс, Троицк, Коркино, Красноармейский и Кунашакский районы. Это лучшие территории региона по проценту призыва и качеству мобилизованных», — сообщил Максуров в ходе пресс-конференции. В ходе брифинга военком также сообщил, что план по мобилизации в регионе выполнен на 70%. Область продолжает выполнять задачу, поставленную командующим округа. В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Несмотря на это, военкоматы города продолжают работать и принимать добровольцев. Так 6 октября очередная группа отправилось для прохождения боевого слаживания. В ходе частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч военнообязанных. Все они пройдут необходимый курс подготовки и отправятся на фронт.