Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ

Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков.
Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР).
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков. Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны.