Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ 06 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 + По заявлениям Минобороны РФ, российские войска отбили наступление ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков. Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны. Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков. Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям