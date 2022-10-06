Минобороны РФ сообщило о неудавшемся наступлении ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
По заявлениям Минобороны РФ, российские войска отбили наступление ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков.

Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР).

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска отбили наступление ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «На Купянском направлении противник силами до 3 батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое <…> все атаки были отбиты», — уточняется в ведомстве. Всего уничтожено более 120 украинских солдат и 5 танков. Ранее в Министерстве обороны уточнили, что армия РФ отбросила вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям. Также на артемовском направлении был освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики (ДНР). Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основная задача, которая стоит перед российскими войсками — это демилитаризация и денацификация страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...