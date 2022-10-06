Bloomberg: ЕС лишился последней возможности добывать газ без РФ

Bloomberg: из-за землетрясений добыча газа в Нидерландах невозможна для ЕС

06 октября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

ЕС не могут использовать газовое месторождение в Нидерландах из-за землетрясений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нидерланды не могут использовать крупнейшее в Европе газовое месторождение в Гронингене из-за угрозы землетрясений. Тем самым, Евросоюз лишился последней возможности добывать газ без участия России. Об этом сообщает Bloomberg. «<…> месторождение находится в процессе закрытия, а Нидерланды отвергают призывы увеличить объемы добычи, в то время как Европа готовится к, возможно, самой суровой зиме со времен Второй мировой войны. Причина: бурение приводило к неоднократным землетрясениям, и голландские власти не хотят рисковать негативной реакцией жителей, нарушая обещания. <…> У обширного Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива», — сообщает международный телеканал. Город Гронинген, на территории которого и находится газовое месторождение. поставляет газ в станы ЕС с 1963 года. Несмотря на периодические поставки, в настоящему моменту в резервах находится около 450 миллиардов кубометров извлекаемого газа. Но в итоге Европа теряет очередную альтернативу российского газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ускорить переговоры с газовыми поставщиками для снижения цен на все виды газа. Также по мнению аналитиков из компании «Яков и Партнеры», у Европы не получится отказаться от поставок российского газа в ближайшие пару лет без массовой приостановки производства. Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Но по итогу, ограничив поставки российского газа, страны ЕС сами столкнулись с серьезными последствиями, в первую очередь — газовым кризисом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нидерланды не могут использовать крупнейшее в Европе газовое месторождение в Гронингене из-за угрозы землетрясений. Тем самым, Евросоюз лишился последней возможности добывать газ без участия России. Об этом сообщает Bloomberg. «<…> месторождение находится в процессе закрытия, а Нидерланды отвергают призывы увеличить объемы добычи, в то время как Европа готовится к, возможно, самой суровой зиме со времен Второй мировой войны. Причина: бурение приводило к неоднократным землетрясениям, и голландские власти не хотят рисковать негативной реакцией жителей, нарушая обещания. <…> У обширного Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива», — сообщает международный телеканал. Город Гронинген, на территории которого и находится газовое месторождение. поставляет газ в станы ЕС с 1963 года. Несмотря на периодические поставки, в настоящему моменту в резервах находится около 450 миллиардов кубометров извлекаемого газа. Но в итоге Европа теряет очередную альтернативу российского газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ускорить переговоры с газовыми поставщиками для снижения цен на все виды газа. Также по мнению аналитиков из компании «Яков и Партнеры», у Европы не получится отказаться от поставок российского газа в ближайшие пару лет без массовой приостановки производства. Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Но по итогу, ограничив поставки российского газа, страны ЕС сами столкнулись с серьезными последствиями, в первую очередь — газовым кризисом.