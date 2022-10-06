Глава ЯНАО пообещал сотни тысяч за диссертации

На закрытии пленарной сессии Конгресса молодых ученых в Салехарде глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал материально поощрить изыскателей, исследующих вечную мерзлоту. Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Ямал готов стимулировать изучение вечной мерзлоты коллективами ученых: решили поощрить их материально, за каждую кандидатскую регион заплатит 500 тысяч рублей, за докторскую — один миллион. Обращаясь к научному сообществу, отмечу, что Ямал — надежный партнер, заинтересованный в разработках», — говорится в обращении главы ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО профинансирует проект университета Тюмени по исследованию мерзлоты. Тюменский госуниверситет создаст лабораторию для изучения этого направления.
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