Глава ЯНАО пообещал сотни тысяч за диссертации

07 октября 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО планирует поощрять научные исследования вечной мерзлоты Фото: Денис Моргунов © URA.RU На закрытии пленарной сессии Конгресса молодых ученых в Салехарде глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал материально поощрить изыскателей, исследующих вечную мерзлоту. Об этом говорится на сайте правительства региона. «Ямал готов стимулировать изучение вечной мерзлоты коллективами ученых: решили поощрить их материально, за каждую кандидатскую регион заплатит 500 тысяч рублей, за докторскую — один миллион. Обращаясь к научному сообществу, отмечу, что Ямал — надежный партнер, заинтересованный в разработках», — говорится в обращении главы ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО профинансирует проект университета Тюмени по исследованию мерзлоты. Тюменский госуниверситет создаст лабораторию для изучения этого направления.

На закрытии пленарной сессии Конгресса молодых ученых в Салехарде глава ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал материально поощрить изыскателей, исследующих вечную мерзлоту. Об этом говорится на сайте правительства региона. «Ямал готов стимулировать изучение вечной мерзлоты коллективами ученых: решили поощрить их материально, за каждую кандидатскую регион заплатит 500 тысяч рублей, за докторскую — один миллион. Обращаясь к научному сообществу, отмечу, что Ямал — надежный партнер, заинтересованный в разработках», — говорится в обращении главы ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО профинансирует проект университета Тюмени по исследованию мерзлоты. Тюменский госуниверситет создаст лабораторию для изучения этого направления.