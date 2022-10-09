Мобилизованного курганца с псориазом перевели из Елани в Волгоград

Мобилизованного курганца с хронической болезнью отправили из Елани под Волгоград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жена 45-летнего мобилизованного из Кургана обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона, чтобы аннулировать повестку супруга. В учебной части в Елани у мужчины обострился хронический псориаз, а позже его перевели в военную часть под Волгоградом. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала сама женщина.

«Обращалась за помощью в ОНФ, там сказали принести справку о заболевании юристу в военкомат. Принесла, но там сказали писать обращение в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона, поскольку 6 октября мужа отправили из Елани под Волгоград», — говорит жительница Кургана. Копии обращений есть в распоряжении редакции URA.RU. По словам женщины, мужа не должны были призывать по мобилизации не только из-за наличия хронического заболевания, но и из-за возраста и отсутствия офицерского звания и боевого опыта.

В военной прокуратуре Елани в разговоре с URA.RU попросили обратиться по данному вопросу в оперативно-дежурную часть Центрального военного округа (ЦВО), к которому относится данная военная часть. В дежурной части ЦВО сообщили, что не могут давать комментарии. В пресс-службах ЦВО и Южного военного округа, к которому относится Волгоградский гарнизон, на звонки URA.RU не ответили.

В областном курганском военкомате корреспонденту URA.RU рассказали, что информации о том, что курганских мобилизованных из военной части в Елани отправили в иные места дислокации, в военкомат не поступало. В курганском ОНФ пообещали предоставить комментарий позднее.

Ранее URA.RU писало, что у мобилизованного курганца в Елани обострилось хроническое заболевание — псориаз. Мужчине 45 лет, в боевых действиях он не участвовал, его отправили в Елань 27 сентября.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.