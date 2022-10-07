Владелец екатеринбургских торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов решил поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения. Бизнесмен разметил на фасаде одного из своих ТЦ фотографию главы страны. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Еще один свердловский депутат включился в неформальный конкурс поздравлений президенту. Владимир Смирнов повесил поздравления на свой ТЦ „Омега“», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург в огне».
7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет, сообщает «Дни.ру». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения подарил российскому лидеру трактора BELARUS, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Путина по телефону. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург в огне»
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Владелец екатеринбургских торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов решил поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения. Бизнесмен разметил на фасаде одного из своих ТЦ фотографию главы страны. Информация об этом появилась в соцсетях. «Еще один свердловский депутат включился в неформальный конкурс поздравлений президенту. Владимир Смирнов повесил поздравления на свой ТЦ „Омега“», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург в огне». 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет, сообщает «Дни.ру». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения подарил российскому лидеру трактора BELARUS, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Путина по телефону. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.