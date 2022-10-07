В Екатеринбурге на ТЦ появился огромный баннер с поздравлением Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, улыбка, портрет, путин владимир
Жители Уралмаша в Екатеринбурге в течение всего дня могут видеть поздравления, предназначенные Путину Фото:
новость из сюжета
Путин отмечает 70-летие

Владелец екатеринбургских торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов решил поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения. Бизнесмен разметил на фасаде одного из своих ТЦ фотографию главы страны. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Еще один свердловский депутат включился в неформальный конкурс поздравлений президенту. Владимир Смирнов повесил поздравления на свой ТЦ „Омега“», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург в огне».

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет, сообщает «Дни.ру». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения подарил российскому лидеру трактора BELARUS, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Путина по телефону. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Владелец екатеринбургских торговых центров «Омега» и «Апельсин» Владимир Смирнов решил поздравить президента России Владимира Путина с днем рождения. Бизнесмен разметил на фасаде одного из своих ТЦ фотографию главы страны. Информация об этом появилась в соцсетях. «Еще один свердловский депутат включился в неформальный конкурс поздравлений президенту. Владимир Смирнов повесил поздравления на свой ТЦ „Омега“», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург в огне». 7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет, сообщает «Дни.ру». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на пятницу у российского лидера запланированы рабочие мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко в честь дня рождения подарил российскому лидеру трактора BELARUS, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Путина по телефону. Пресс-служба Кремля также подтвердила факт телефонных переговоров президента России с лидерами Киргизии, Кубы, ЮАР и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...