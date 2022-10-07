07 октября 2022
06 октября 2022

Президент РФ Владимир Путин наградил двух медиков из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, государственная награда, награждение
Президент РФ Владимир Путин наградил медиков из ЯНАО Фото:

Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из ЯНАО государственными наградами Российской Федерации. Указ о награждениях размещен на портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Нурматова Артема Александровича. Присвоить почетное звание заслуженного работника здравоохранения Российской федерации Васягиной Надежде Юлиусовне», — говорится в Указе о награждениях.

Артем Нурматов занимает должность завотделением Новоуренгойской центральной городской больницы. Надежда Васягина работает в Мужевской центральной районной больнице в должности старшей акушерки.

Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского Евгения Черепанова. Он работает врачом Надымской центральной райбольницы.

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Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из ЯНАО государственными наградами Российской Федерации. Указ о награждениях размещен на портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Нурматова Артема Александровича. Присвоить почетное звание заслуженного работника здравоохранения Российской федерации Васягиной Надежде Юлиусовне», — говорится в Указе о награждениях. Артем Нурматов занимает должность завотделением Новоуренгойской центральной городской больницы. Надежда Васягина работает в Мужевской центральной районной больнице в должности старшей акушерки. Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского Евгения Черепанова. Он работает врачом Надымской центральной райбольницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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