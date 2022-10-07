Президент РФ Владимир Путин наградил двух медиков из ЯНАО

Президент России Владимир Путин наградил двух медиков из ЯНАО государственными наградами Российской Федерации. Указ о награждениях размещен на портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Нурматова Артема Александровича. Присвоить почетное звание заслуженного работника здравоохранения Российской федерации Васягиной Надежде Юлиусовне», — говорится в Указе о награждениях.
Артем Нурматов занимает должность завотделением Новоуренгойской центральной городской больницы. Надежда Васягина работает в Мужевской центральной районной больнице в должности старшей акушерки.
Ранее URA.RU рассказало, что Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского Евгения Черепанова. Он работает врачом Надымской центральной райбольницы.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao