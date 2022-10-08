РБК: водитель грузовика, взорвавшего Крымский мост, не знал, что везет взрывчатку 08 октября 2022 в 21:47 Размер текста - 17 + По данным источника РБК, водитель взял заказ на перевозку удобрений в интернете Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Водитель грузовика, из-за которого, предположительно, произошел взрыв на Крымском мосту, не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете. Об этом РБК сообщил источник в силовых структурах. «Водитель грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам собеседника, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте», — пишет РБК в telegram-канале. Представители ряда силовых структур, включая ФСБ, непрерывно работают на Крымском мосту. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатого вещества. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. Погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию по расследованию случившегося и возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив, уточняет RT. Водитель грузовика, из-за которого, предположительно, произошел взрыв на Крымском мосту, не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете. Об этом РБК сообщил источник в силовых структурах. «Водитель грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам собеседника, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте», — пишет РБК в telegram-канале. Представители ряда силовых структур, включая ФСБ, непрерывно работают на Крымском мосту. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатого вещества. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. Погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию по расследованию случившегося и возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив, уточняет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям