РБК: водитель грузовика, взорвавшего Крымский мост, не знал, что везет взрывчатку

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По данным источника РБК, водитель взял заказ на перевозку удобрений в интернете Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Водитель грузовика, из-за которого, предположительно, произошел взрыв на Крымском мосту, не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете. Об этом РБК сообщил источник в силовых структурах.

«Водитель грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам собеседника, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте», — пишет РБК в telegram-канале.

Представители ряда силовых структур, включая ФСБ, непрерывно работают на Крымском мосту. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатого вещества.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. Погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию по расследованию случившегося и возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив, уточняет RT.

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Водитель грузовика, из-за которого, предположительно, произошел взрыв на Крымском мосту, не знал, что везет взрывчатку. Заказ на перевозку он получил в интернете. Об этом РБК сообщил источник в силовых структурах. «Водитель грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам собеседника, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте», — пишет РБК в telegram-канале. Представители ряда силовых структур, включая ФСБ, непрерывно работают на Крымском мосту. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатого вещества. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, напоминает «Федеральное агентство новостей». Частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. Погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию по расследованию случившегося и возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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