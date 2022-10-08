08 октября 2022
07 октября 2022

Курганцы пожаловались на ремонт во дворе. Фото

Жители Кургана выложили в соцсети фото некачественно сделанного тротуара
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, дорожный знак, ремонт дорожного покрытия, ремонтные работы, заезд во двор, замена асфальта
Курганцы удивились тому, как обновили асфальт во дворе (архивное фото) Фото:

Курганцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте» фото некачественно сделанного тротуара возле дома по адресу 3-ий микрорайон, 9. Часть бордюра откололась, а сами бетонные блоки, из чего он состоит, поставлены не в стык.

«3 микрорайон, дом № 9, вот так у нас делают придомовую территорию!», — написал анонимный пользователь в группе «интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бордюры по-кургански. Интересно, кто контролирующий орган?», — оставил комментарий пользователь Дмитрий Кайгородцев. «Эти бордюры уже где-то стояли. И не один год», — предположила другой пользователь Ирина Нечаева.

URA.RU направило запрос в городскую администрацию, комментарий пока не получен. Ранее жители Кургана пожаловались на водителей, которые ездят около гимназии №27 со стороны ул. К. Мяготина, и оставляют грязь на тротуаре, ведущему к школе. URA.RU направило запрос в курганскую мэрию с вопросом, планируется ли на территории установка каких-либо ограждений в связи с жалобами жителей. Ответ от властей на данный момент также пока не поступил.

Так выглядят бордюры, «обрамляющие» свежую асфальтированную дорогу
Бетонные сколы, на которые жалуются жители
Жители удивлены тому, как установили бетонные бордюры

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Курганцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте» фото некачественно сделанного тротуара возле дома по адресу 3-ий микрорайон, 9. Часть бордюра откололась, а сами бетонные блоки, из чего он состоит, поставлены не в стык. «3 микрорайон, дом № 9, вот так у нас делают придомовую территорию!», — написал анонимный пользователь в группе «интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бордюры по-кургански. Интересно, кто контролирующий орган?», — оставил комментарий пользователь Дмитрий Кайгородцев. «Эти бордюры уже где-то стояли. И не один год», — предположила другой пользователь Ирина Нечаева. URA.RU направило запрос в городскую администрацию, комментарий пока не получен. Ранее жители Кургана пожаловались на водителей, которые ездят около гимназии №27 со стороны ул. К. Мяготина, и оставляют грязь на тротуаре, ведущему к школе. URA.RU направило запрос в курганскую мэрию с вопросом, планируется ли на территории установка каких-либо ограждений в связи с жалобами жителей. Ответ от властей на данный момент также пока не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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