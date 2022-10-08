Курганцы пожаловались на ремонт во дворе. Фото

Жители Кургана выложили в соцсети фото некачественно сделанного тротуара

09 октября 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Курганцы удивились тому, как обновили асфальт во дворе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте» фото некачественно сделанного тротуара возле дома по адресу 3-ий микрорайон, 9. Часть бордюра откололась, а сами бетонные блоки, из чего он состоит, поставлены не в стык. «3 микрорайон, дом № 9, вот так у нас делают придомовую территорию!», — написал анонимный пользователь в группе «интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бордюры по-кургански. Интересно, кто контролирующий орган?», — оставил комментарий пользователь Дмитрий Кайгородцев. «Эти бордюры уже где-то стояли. И не один год», — предположила другой пользователь Ирина Нечаева. URA.RU направило запрос в городскую администрацию, комментарий пока не получен. Ранее жители Кургана пожаловались на водителей, которые ездят около гимназии №27 со стороны ул. К. Мяготина, и оставляют грязь на тротуаре, ведущему к школе. URA.RU направило запрос в курганскую мэрию с вопросом, планируется ли на территории установка каких-либо ограждений в связи с жалобами жителей. Ответ от властей на данный момент также пока не поступил. Так выглядят бордюры, «обрамляющие» свежую асфальтированную дорогу «ВКонтакте», группа «Интересный Курган» Бетонные сколы, на которые жалуются жители «ВКонтакте», группа «Интересный Курган» Жители удивлены тому, как установили бетонные бордюры «ВКонтакте», группа «Интересный Курган»

Курганцы выложили в социальную сеть «ВКонтакте» фото некачественно сделанного тротуара возле дома по адресу 3-ий микрорайон, 9. Часть бордюра откололась, а сами бетонные блоки, из чего он состоит, поставлены не в стык. «3 микрорайон, дом № 9, вот так у нас делают придомовую территорию!», — написал анонимный пользователь в группе «интересный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Бордюры по-кургански. Интересно, кто контролирующий орган?», — оставил комментарий пользователь Дмитрий Кайгородцев. «Эти бордюры уже где-то стояли. И не один год», — предположила другой пользователь Ирина Нечаева. URA.RU направило запрос в городскую администрацию, комментарий пока не получен. Ранее жители Кургана пожаловались на водителей, которые ездят около гимназии №27 со стороны ул. К. Мяготина, и оставляют грязь на тротуаре, ведущему к школе. URA.RU направило запрос в курганскую мэрию с вопросом, планируется ли на территории установка каких-либо ограждений в связи с жалобами жителей. Ответ от властей на данный момент также пока не поступил.