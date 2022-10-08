В Свердловской области жители многоэтажки собрали для мобилизованных 120 тысяч рублей. Видео

09 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Ревде неравнодушные жители собрали 120 тысяч рублей и купили необходимое для мобилизованных (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители многоэтажки на Интернационалистов, 36 в Ревде (Свердловская область) за четыре дня собрали 120 тысяч рублей, на которые купили 10 комплектов одежды и необходимых вещей для мобилизованных. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Раньше мало кто поддерживал такую инициативу, а когда объявили мобилизацию, все активизировались. Вот мы своим домом решили тоже собрать помощь и отправить ее непосредственно Белгород, чтоб сразу на фронт все передали, так как сейчас в нашей области идет много сборов, а на фронт практически нет…» — поделилась Наталья. Неравнодушные ревдинцы собрали 120 тысяч рублей и закупили на эти деньги рюкзаки, термобелье, коврики, носки и многое другое. Всего — 10 полных комплектов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Вещи собирали прямо в офисе ТСЖ Фото предоставлено собеседницей

Жители многоэтажки на Интернационалистов, 36 в Ревде (Свердловская область) за четыре дня собрали 120 тысяч рублей, на которые купили 10 комплектов одежды и необходимых вещей для мобилизованных. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Раньше мало кто поддерживал такую инициативу, а когда объявили мобилизацию, все активизировались. Вот мы своим домом решили тоже собрать помощь и отправить ее непосредственно Белгород, чтоб сразу на фронт все передали, так как сейчас в нашей области идет много сборов, а на фронт практически нет…» — поделилась Наталья. Неравнодушные ревдинцы собрали 120 тысяч рублей и закупили на эти деньги рюкзаки, термобелье, коврики, носки и многое другое. Всего — 10 полных комплектов. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).