Губернатор Артюхов поблагодарил ямальских фермеров за еду

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с профессиональным праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил за качественную продукцию. На официальной странице правительства размещена соответствующая новость.

«Агропромышленный комплекс Ямала стабильно демонстрирует хорошие показатели — радует потребителей разнообразием экологически чистой, качественной продукцией. Благодарю трудовые коллективы отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья и успешных свершений!» — говорится в сообщении.

Дмитрий Артюхов также отметил, что в регионе уделяется большое внимание поддержке отрасли. Для начинающих фермеров и действующих хозяйств предусмотрены гранты и обновляется материальная база, что в свою очередь повышает конкурентоспособность отрасли.

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.