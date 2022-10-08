Губернатор Артюхов поблагодарил ямальских фермеров за еду

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил за качественную продукцию. На официальной странице правительства размещена соответствующая новость.
«Агропромышленный комплекс Ямала стабильно демонстрирует хорошие показатели — радует потребителей разнообразием экологически чистой, качественной продукцией. Благодарю трудовые коллективы отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья и успешных свершений!» — говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов также отметил, что в регионе уделяется большое внимание поддержке отрасли. Для начинающих фермеров и действующих хозяйств предусмотрены гранты и обновляется материальная база, что в свою очередь повышает конкурентоспособность отрасли.
Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.
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