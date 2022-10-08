08 октября 2022
07 октября 2022

Губернатор Артюхов поблагодарил ямальских фермеров за еду

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с профессиональным праздником Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил за качественную продукцию. На официальной странице правительства размещена соответствующая новость.

«Агропромышленный комплекс Ямала стабильно демонстрирует хорошие показатели — радует потребителей разнообразием экологически чистой, качественной продукцией. Благодарю трудовые коллективы отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья и успешных свершений!» — говорится в сообщении.

Дмитрий Артюхов также отметил, что в регионе уделяется большое внимание поддержке отрасли. Для начинающих фермеров и действующих хозяйств предусмотрены гранты и обновляется материальная база, что в свою очередь повышает конкурентоспособность отрасли.

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил за качественную продукцию. На официальной странице правительства размещена соответствующая новость. «Агропромышленный комплекс Ямала стабильно демонстрирует хорошие показатели — радует потребителей разнообразием экологически чистой, качественной продукцией. Благодарю трудовые коллективы отрасли за высокий профессионализм и самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья и успешных свершений!» — говорится в сообщении. Дмитрий Артюхов также отметил, что в регионе уделяется большое внимание поддержке отрасли. Для начинающих фермеров и действующих хозяйств предусмотрены гранты и обновляется материальная база, что в свою очередь повышает конкурентоспособность отрасли. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Артюхов подвел итоги строительного сезона в Лабытнанги. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно.
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