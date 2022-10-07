Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. Видео с его оценкой опубликовано в группе «Администрация города Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня люди готовы сами все придумать, все нарисовать. Замечательная практика в Лабытнанги. Что самое главное, в Лабытнанги во многом удается синхронизировать работу служб, есть чему поучиться», — сказал Артюхов.
По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно. Чтобы не случилось так, что сначала положили асфальт, а после пришлось обновлять коммуникации.
Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов прибыл с инспекцией в Лабытнанги. Он оценивал дорожные работы в городе, благоустройство городской среды и ремонтные работы в школах.
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