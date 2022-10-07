Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итог строительного сезона в Лабытнанги. Видео

08 октября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов призвал учиться практикам благоустройства у Лабытнанги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. Видео с его оценкой опубликовано в группе «Администрация города Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня люди готовы сами все придумать, все нарисовать. Замечательная практика в Лабытнанги. Что самое главное, в Лабытнанги во многом удается синхронизировать работу служб, есть чему поучиться», — сказал Артюхов. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно. Чтобы не случилось так, что сначала положили асфальт, а после пришлось обновлять коммуникации. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов прибыл с инспекцией в Лабытнанги. Он оценивал дорожные работы в городе, благоустройство городской среды и ремонтные работы в школах.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. Видео с его оценкой опубликовано в группе «Администрация города Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня люди готовы сами все придумать, все нарисовать. Замечательная практика в Лабытнанги. Что самое главное, в Лабытнанги во многом удается синхронизировать работу служб, есть чему поучиться», — сказал Артюхов. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно. Чтобы не случилось так, что сначала положили асфальт, а после пришлось обновлять коммуникации. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов прибыл с инспекцией в Лабытнанги. Он оценивал дорожные работы в городе, благоустройство городской среды и ремонтные работы в школах.