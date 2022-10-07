07 октября 2022
06 октября 2022

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подвел итог строительного сезона в Лабытнанги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов призвал учиться практикам благоустройства у Лабытнанги Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. Видео с его оценкой опубликовано в группе «Администрация города Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня люди готовы сами все придумать, все нарисовать. Замечательная практика в Лабытнанги. Что самое главное, в Лабытнанги во многом удается синхронизировать работу служб, есть чему поучиться», — сказал Артюхов.

По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно. Чтобы не случилось так, что сначала положили асфальт, а после пришлось обновлять коммуникации.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов прибыл с инспекцией в Лабытнанги. Он оценивал дорожные работы в городе, благоустройство городской среды и ремонтные работы в школах.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов высоко оценил практики благоустройства, проводимые в Лабытнанги. Видео с его оценкой опубликовано в группе «Администрация города Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня люди готовы сами все придумать, все нарисовать. Замечательная практика в Лабытнанги. Что самое главное, в Лабытнанги во многом удается синхронизировать работу служб, есть чему поучиться», — сказал Артюхов. По его словам городской команде удалось решить важную проблему — делать работу последовательно. Чтобы не случилось так, что сначала положили асфальт, а после пришлось обновлять коммуникации. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов прибыл с инспекцией в Лабытнанги. Он оценивал дорожные работы в городе, благоустройство городской среды и ремонтные работы в школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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