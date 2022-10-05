05 октября 2022
04 октября 2022

Активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Свердловская область, призывной пункт, рюкзак, мобилизация, российский триколор, призыв в армию
Активисты ЯНАО помогли мобилизованным в покупке необходимых товаров Фото:
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Мобилизация в России

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале.

«В первый день только было потрачено 140 тысяч рублей на закупку вещей для ребят. Покупали 500 карандашей простых, 100 скоб, 100 мешков, крем и щетки для обуви более 60 штук. Медикаменты более чем на 100 тысяч рублей. А также машинки для стрижки, удлинители и квадрокоптер», — написал Алексей Шевцов.

Он также подчеркнул, что ранее 20 тысяч рублей были переданы в помощь землякам в Новосибирск. Сейчас там находятся двое мобилизованных, которые в последующем также отправятся в зону проведения СВО.

Ранее активист рассказывал о покупке квадрокоптера для мобилизованных. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак».

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале. «В первый день только было потрачено 140 тысяч рублей на закупку вещей для ребят. Покупали 500 карандашей простых, 100 скоб, 100 мешков, крем и щетки для обуви более 60 штук. Медикаменты более чем на 100 тысяч рублей. А также машинки для стрижки, удлинители и квадрокоптер», — написал Алексей Шевцов. Он также подчеркнул, что ранее 20 тысяч рублей были переданы в помощь землякам в Новосибирск. Сейчас там находятся двое мобилизованных, которые в последующем также отправятся в зону проведения СВО. Ранее активист рассказывал о покупке квадрокоптера для мобилизованных. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак». Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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