Активисты из ЯНАО отчитались о помощи мобилизованным

Активисты ЯНАО помогли мобилизованным в покупке необходимых товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ямальское движение «Своих не бросаем Тарко-Сале» закупило необходимых мобилизованным землякам товаров на 100 тысяч рублей. Об этом написал активист Алексей Шевцов в своем телеграм-канале.

«В первый день только было потрачено 140 тысяч рублей на закупку вещей для ребят. Покупали 500 карандашей простых, 100 скоб, 100 мешков, крем и щетки для обуви более 60 штук. Медикаменты более чем на 100 тысяч рублей. А также машинки для стрижки, удлинители и квадрокоптер», — написал Алексей Шевцов.

Он также подчеркнул, что ранее 20 тысяч рублей были переданы в помощь землякам в Новосибирск. Сейчас там находятся двое мобилизованных, которые в последующем также отправятся в зону проведения СВО.

Ранее активист рассказывал о покупке квадрокоптера для мобилизованных. В настоящее время они проходят подготовку на полигоне под тюменью, несколько сотен из них зачислено в батальон «Ермак».

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано 920 ямальцев. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.