В свердловском городе запустили пошив одежды для мобилизованных

Жители Качканара (Свердловская область) запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна местная жительница.
«В Качканаре швеи делают туристические коврики и шьют спальные мешки для мобилизованных», — рассказала свердловчанка. Также, жители города производят балаклавы. «Скроили около 100 штук балаклав для наших ребят», — поделилась Юлия Ильина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске свердловчанка организовала пошив нательного белья для мобилизованных в своей мастерской. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую.
В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
Сейчас уже готово около 100 балаклав
Фото: Юлия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
Свердловчанка шьет спальные мешки для мобилизованных
Фото: Юлия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
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Жители Качканара (Свердловская область) запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна местная жительница. «В Качканаре швеи делают туристические коврики и шьют спальные мешки для мобилизованных», — рассказала свердловчанка. Также, жители города производят балаклавы. «Скроили около 100 штук балаклав для наших ребят», — поделилась Юлия Ильина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске свердловчанка организовала пошив нательного белья для мобилизованных в своей мастерской. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).