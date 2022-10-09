09 октября 2022
08 октября 2022

В свердловском городе запустили пошив одежды для мобилизованных

Жители Качканара начали шить спальные мешки и балаклавы для мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные
В Качканаре свердловчане шьют одежду для мобилизованных военнослужащих Фото:
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Мобилизация в России

Жители Качканара (Свердловская область) запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна местная жительница.

«В Качканаре швеи делают туристические коврики и шьют спальные мешки для мобилизованных», — рассказала свердловчанка. Также, жители города производят балаклавы. «Скроили около 100 штук балаклав для наших ребят», — поделилась Юлия Ильина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске свердловчанка организовала пошив нательного белья для мобилизованных в своей мастерской. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую.

В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Сейчас уже готово около 100 балаклав
Фото:
Свердловчанка шьет спальные мешки для мобилизованных
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Жители Качканара (Свердловская область) запустили производство балаклав и спальных мешков для мобилизованных военнослужащих. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна местная жительница. «В Качканаре швеи делают туристические коврики и шьют спальные мешки для мобилизованных», — рассказала свердловчанка. Также, жители города производят балаклавы. «Скроили около 100 штук балаклав для наших ребят», — поделилась Юлия Ильина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске свердловчанка организовала пошив нательного белья для мобилизованных в своей мастерской. Первую партию уже отшили и отправили адресатам, сейчас женщина шьет вторую. В России 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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