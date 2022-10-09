В ЧВК «Вагнер» набирают на работу механиков и водителей экскаваторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области частная военная компания «Вагнер» ищет механиков, водителей манипуляторов и экскаваторов для работы в зоне спецоперации на Украине. Объявление о наборе добровольцев с гражданскими специальностями опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Вакансия в „Группе Вагнера“. Требуются: водители категории B, C, E, водители-манипуляторщики, водители-экскаваторщики, механики-водители. Высокооплачиваемая работа в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» предлагает курганским добровольцам зарплату в 240 тысяч рублей. Для работы в зоне СВО набирают водителей, стропальщиков и ремгруппы. Также сообщалось, что курганец решил стать добровольцем ЧВК «Вагнер», чтобы отправиться на фронт.

О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.