Жительнице Челябинска ответили на Госуслугах о поданном в добровольцы заявлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жительница Челябинска ошибочно отправила форму с заявлением в добровольцы для участия в спецоперации на Украине. 23-летняя Наталья сообщила URA.RU, что сделала она это с помощью сервиса Госуслуг.

«Я серфила по приложению в своем смартфоне. Заинтересовали критерии для отбора на мобилизацию. Зашла в форму заявления, но выйти из нее из-за мокрого экрана телефона корректно не смогла. В результате заявление в добровольцы на фронт оказалось отправленным», — раскрыла подробности URA.RU челябинка, пожелавшая остаться анонимной.

Заявление было отправлено 5 октября, а спустя пять дней Наталья получила приглашение в военкомат. Челябинке предписали прибыть на сборный пункт 19 октября. Девушка неподготовлена: в ходе учебы курсы по основам медицинских знаний и военному делу не проходила. Наталья обратилась в чат поддержки Госуслуг.

«Отменить заявление невозможно. Вы можете не прийти, если получили положительное решение. Юридически никаких обязательств при оформлении заявки на запись в добровольцы не возникает», — сообщили на Госуслугах.

Частичную мобилизацию в России проводят с 21 сентября, и 70% плана с тех пор Челябинская область выполнила. Регион сформировал свой батальон связи.