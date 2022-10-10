Мобилизованных уральцев будут обучать раненые ветераны из Донбасса

10 октября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Предполагается, что передача опыта ветеранами будет способствовать лучшей подготовке мобилизованных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ветеранов боевых действий на Украине, проходящих реабилитацию, привезут в Уральский федеральный округ (УрФО) для обучения мобилизованных, которым только предстоит отправка на фронт. С такой идеей выступил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, рассказал URA.RU осведомленный источник, комментируя публикацию в telegram-канале Александра Ходаковского — командира батальона ДНР «Восток». «Восток поддержал идею отправить на пункты сбора в один из федеральных округов действующих ветеранов, находящихся на излечении после ранений, чтобы просто говорить с мобилизованными, рассказывать им о жизни на фронте, о том, как выжить в боевых условиях. Идея родилась во время очень содержательной беседы с полпредом [президента РФ] этого округа, и думаю, что принесет свои плоды», — не называя фамилий, написал Ходаковский. «Речь идет об Уральском федеральном округе и, соответственно, полпреде Владимире Якушеве», — поделился собеседник URA.RU. Уточнить, так ли это, у самого Ходаковского к моменту публикации не удалось: его телефон был выключен. В пресс-службе уральского полпредства от комментариев воздержались. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Попавших под частичную мобилизацию уральцев отправляют в основном в четыре пункта: 32 военный городок Екатеринбурга, воинскую часть в Елани (Свердлвоская область), воинскую часть в Чебаркуле (Челябинская область) и учебный центр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Известно также, что часть бойцов проходит боевое слаживание на местных полигонах, а другая часть почти сразу отправляется в учебные центры на юге России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеранов боевых действий на Украине, проходящих реабилитацию, привезут в Уральский федеральный округ (УрФО) для обучения мобилизованных, которым только предстоит отправка на фронт. С такой идеей выступил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, рассказал URA.RU осведомленный источник, комментируя публикацию в telegram-канале Александра Ходаковского — командира батальона ДНР «Восток». «Восток поддержал идею отправить на пункты сбора в один из федеральных округов действующих ветеранов, находящихся на излечении после ранений, чтобы просто говорить с мобилизованными, рассказывать им о жизни на фронте, о том, как выжить в боевых условиях. Идея родилась во время очень содержательной беседы с полпредом [президента РФ] этого округа, и думаю, что принесет свои плоды», — не называя фамилий, написал Ходаковский. «Речь идет об Уральском федеральном округе и, соответственно, полпреде Владимире Якушеве», — поделился собеседник URA.RU. Уточнить, так ли это, у самого Ходаковского к моменту публикации не удалось: его телефон был выключен. В пресс-службе уральского полпредства от комментариев воздержались. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Попавших под частичную мобилизацию уральцев отправляют в основном в четыре пункта: 32 военный городок Екатеринбурга, воинскую часть в Елани (Свердлвоская область), воинскую часть в Чебаркуле (Челябинская область) и учебный центр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Известно также, что часть бойцов проходит боевое слаживание на местных полигонах, а другая часть почти сразу отправляется в учебные центры на юге России.