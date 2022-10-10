Кара-Мурза* награжден премией Вацлава Гавела

10 октября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимира Кара-Мурзу наградили премией Вацлава Гавела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сообщила в своем Twitter (заблокирован в РФ). В ПАСЕ отметили, что награду за Кара-Мурзу получила его супруга. Также там добавили, что Кара-Мурза демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере. Ранее на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Позже на оппозиционера было заведено дело о госизмене. С апреля он находится в московском СИЗО. Премия имени первого президента Чехии Вацлава Гавела была основана ПАСЕ в 2013 году. * Владимир Кара-Мурза признан иноагентом

Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сообщила в своем Twitter (заблокирован в РФ). В ПАСЕ отметили, что награду за Кара-Мурзу получила его супруга. Также там добавили, что Кара-Мурза демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере. Ранее на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Позже на оппозиционера было заведено дело о госизмене. С апреля он находится в московском СИЗО. Премия имени первого президента Чехии Вацлава Гавела была основана ПАСЕ в 2013 году. * Владимир Кара-Мурза признан иноагентом