Кара-Мурза* награжден премией Вацлава Гавела

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Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Владимира Кара-Мурзу наградили премией Вацлава Гавела Фото:

Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сообщила в своем Twitter (заблокирован в РФ).

В ПАСЕ отметили, что награду за Кара-Мурзу получила его супруга. Также там добавили, что Кара-Мурза демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере.

Ранее на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Позже на оппозиционера было заведено дело о госизмене. С апреля он находится в московском СИЗО. Премия имени первого президента Чехии Вацлава Гавела была основана ПАСЕ в 2013 году.

* Владимир Кара-Мурза признан иноагентом

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Российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сообщила в своем Twitter (заблокирован в РФ). В ПАСЕ отметили, что награду за Кара-Мурзу получила его супруга. Также там добавили, что Кара-Мурза демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере. Ранее на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Позже на оппозиционера было заведено дело о госизмене. С апреля он находится в московском СИЗО. Премия имени первого президента Чехии Вацлава Гавела была основана ПАСЕ в 2013 году. * Владимир Кара-Мурза признан иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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