Швеция отказалась передавать России результаты расследования по «Северным потокам»

10 октября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Швеция не передаст России результаты расследования по взрывам на газопроводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон. «В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — заявила глава Андерссон. При этом она признала, что ее страна не имеет права запрещать российским судам посещение мест взрыва после завершения осмотра соответствующих районов. В конце сентября трубы «Северного потока» были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявлял, что виновные во взрывах — Соединенные Штаты. Однако позднее глава Фонда национальной энергетической безопасности допускал, что Швеция имела и возможность, и мотив для вывода из строя российского газопровода. При этом 29 сентября обе страны начали расследование ЧП, спустя неделю оно было завершено.

Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон. «В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае», — заявила глава Андерссон. При этом она признала, что ее страна не имеет права запрещать российским судам посещение мест взрыва после завершения осмотра соответствующих районов. В конце сентября трубы «Северного потока» были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. В Кремле заявляли, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Американский историк и исследователь Эрик Цуэссе заявлял, что виновные во взрывах — Соединенные Штаты. Однако позднее глава Фонда национальной энергетической безопасности допускал, что Швеция имела и возможность, и мотив для вывода из строя российского газопровода. При этом 29 сентября обе страны начали расследование ЧП, спустя неделю оно было завершено.