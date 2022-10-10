10 октября 2022

В Госдуме раскрыли, кого еще хотят освободить от частичной мобилизации

В Госдуме решили освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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От частичной мобилизации могут освободить россиян, у которых родственник был мобилизован, а затем погиб Фото:
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Мобилизация в России

От призыва могут освободить российских граждан, у которых один из родственников был мобилизован и после этого погиб. Такой законопроект планирует внести в Госдуму группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».

Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников должны освободить от призыва, передают «Известия». Сообщается, что это хотят сделать «в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации».

Освободить от призыва предлагают супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, братьев и сестер, дедушек, бабушек, а также внуков. Кроме того, согласно законопроекту, мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.

Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны».

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От призыва могут освободить российских граждан, у которых один из родственников был мобилизован и после этого погиб. Такой законопроект планирует внести в Госдуму группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников должны освободить от призыва, передают «Известия». Сообщается, что это хотят сделать «в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации». Освободить от призыва предлагают супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, братьев и сестер, дедушек, бабушек, а также внуков. Кроме того, согласно законопроекту, мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы. Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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