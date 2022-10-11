Мобилизованные курганцы шлют домой списки, чего не хватает в Елани

Мобилизованные просят помочь с необходимыми для спецоперации вещами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В воинскую часть Елань (Свердловская область) доставили гуманитарную помощь мобилизованным курганцам. Товары первой необходимости купили на деньги, собранные жителями Курганской области. Об этом сообщил глава Далматовского района Александр Столбов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Список необходимых средств ребята нам написали сами. Сюда вошли штыковые лопаты, наколенники, топоры, ножовки по дереву, газ „Следопыт“ и многие другие принадлежности, необходимые в специальной военной операции. Также для ребят были приобретены продукты питания, приготовлены свежие пироги. Работники службы такси „Ромашка“ собрали коробку медикаментов», — разместил пост глава у себя на странице.

Он также отметил, что сбор гуманитарной помощи продолжается. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганстальмост» начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Они принимают теплые вещи, продукты и аптечки.

Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин.

Среди необходимых вещей, о которых попросили мобилизованные курганцы, топоры и лопаты «ВКонтакте», Александр Столбов