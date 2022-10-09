На курганском заводе собирают продукты и теплые вещи для мобилизованных

На предприятии «Курганстальмост» начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Они принимают теплые вещи, продукты и аптечки. Соответствующее объявление опубликовано в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».
«По 21 октября включительно на нашем предприятии организованы пункты сбора для мобилизованных жителей Курганской области. Они расположены в табельном бюро и библиотеке профкома», — указано в сообщении. Сотрудники завода могут принести теплые носки, шапки, перчатки, термобелье, балаклавы и другие вещи. Также принимают посуду, батарейки, швейные принадлежности, продукты, аптечки и средства личной гигиены.
Ранее URA.RU писало, что шадринское предприятие «Технокерамика» выдало мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости и выплатило по 50 тысяч рублей. Курганский мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и сухпайки для мобилизованных сотрудников. В конце сентября пункты приема гуманитарной помощи открылись в Кургане и округах. Один из них проверил губернатор области Вадим Шумков. По поручению главы региона на пунктах отправки мобилизованным выдают аптечки, спальные мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другое.
Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы государства, к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.
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