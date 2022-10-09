На курганском заводе собирают продукты и теплые вещи для мобилизованных

10 октября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Кургане открылись еще два пункта сбора гуманитарной помощи для мобилизованных жителей региона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На предприятии «Курганстальмост» начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Они принимают теплые вещи, продукты и аптечки. Соответствующее объявление опубликовано в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте». «По 21 октября включительно на нашем предприятии организованы пункты сбора для мобилизованных жителей Курганской области. Они расположены в табельном бюро и библиотеке профкома», — указано в сообщении. Сотрудники завода могут принести теплые носки, шапки, перчатки, термобелье, балаклавы и другие вещи. Также принимают посуду, батарейки, швейные принадлежности, продукты, аптечки и средства личной гигиены. Ранее URA.RU писало, что шадринское предприятие «Технокерамика» выдало мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости и выплатило по 50 тысяч рублей. Курганский мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и сухпайки для мобилизованных сотрудников. В конце сентября пункты приема гуманитарной помощи открылись в Кургане и округах. Один из них проверил губернатор области Вадим Шумков. По поручению главы региона на пунктах отправки мобилизованным выдают аптечки, спальные мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другое. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы государства, к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На предприятии «Курганстальмост» начали работу пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Они принимают теплые вещи, продукты и аптечки. Соответствующее объявление опубликовано в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте». «По 21 октября включительно на нашем предприятии организованы пункты сбора для мобилизованных жителей Курганской области. Они расположены в табельном бюро и библиотеке профкома», — указано в сообщении. Сотрудники завода могут принести теплые носки, шапки, перчатки, термобелье, балаклавы и другие вещи. Также принимают посуду, батарейки, швейные принадлежности, продукты, аптечки и средства личной гигиены. Ранее URA.RU писало, что шадринское предприятие «Технокерамика» выдало мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости и выплатило по 50 тысяч рублей. Курганский мясокомбинат «Велес» закупил аптечки и сухпайки для мобилизованных сотрудников. В конце сентября пункты приема гуманитарной помощи открылись в Кургане и округах. Один из них проверил губернатор области Вадим Шумков. По поручению главы региона на пунктах отправки мобилизованным выдают аптечки, спальные мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другое. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы государства, к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.