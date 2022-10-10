В Кургане 60-летний доброволец хотел уехать на фронт к друзьям, но его не взяли

11 октября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

60-летний курганец хочет отправиться на фронт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Кургана 60 лет пришел в военкомат, чтобы стать добровольцем и отправиться на фронт вслед за своими друзьями. Но, по словам мужчины, ему отказали. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «Решил стать добровольцем. Хочу защищать Россию, защищать всех детей, свою Родину. Настрой у меня боевой, но меня не берут, говорят возраст не подходит. Мне 60 лет. Работаю на железной дороге. В военкомате сказали, что если вдруг понадоблюсь, то позовут», — рассказал курганец корреспонденту URA.RU. По словам добровольца, у него здесь никого нет, поэтому он хочет отправиться на спецоперацию. «У меня нет семьи, я один остался. Все мои друзья уже уехали на фронт. Я тоже хочу туда отправиться», — добавил мужчина. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик, раненный в ходе СВО, собрался снова идти в армию вслед за мобилизованным братом. Еще один курганец решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер». Также сообщалось, что сотрудник «Курганмашзавода» уволился, чтобы отправиться на фронт. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. В армию планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных. В первую очередь набирают тех, кто проходил срочную службу, имеет боевой опыт и военные специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана 60 лет пришел в военкомат, чтобы стать добровольцем и отправиться на фронт вслед за своими друзьями. Но, по словам мужчины, ему отказали. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU. «Решил стать добровольцем. Хочу защищать Россию, защищать всех детей, свою Родину. Настрой у меня боевой, но меня не берут, говорят возраст не подходит. Мне 60 лет. Работаю на железной дороге. В военкомате сказали, что если вдруг понадоблюсь, то позовут», — рассказал курганец корреспонденту URA.RU. По словам добровольца, у него здесь никого нет, поэтому он хочет отправиться на спецоперацию. «У меня нет семьи, я один остался. Все мои друзья уже уехали на фронт. Я тоже хочу туда отправиться», — добавил мужчина. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик, раненный в ходе СВО, собрался снова идти в армию вслед за мобилизованным братом. Еще один курганец решил пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер». Также сообщалось, что сотрудник «Курганмашзавода» уволился, чтобы отправиться на фронт. О начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам президента страны, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. В армию планируют призвать около 300 тысяч военнообязанных. В первую очередь набирают тех, кто проходил срочную службу, имеет боевой опыт и военные специальности.