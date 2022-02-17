К овощебазе приехали сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции приехали к зданию овощебазы №4 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.

«У четвертой овощебазы десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что силовики не уточняют цель приезда.

Подписчик группы «Безумный Екб» в соцсети предположил, что визит силовиков может быть связан с поиском нелегальных мигрантов. Он приложил фотографию, на которой видно, как автомобили полиции и Росгвардии останавливаются у овощебазы №4.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «По данному адресу проводятся плановые профилактические мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

Фото: «Безумный Екб» «ВКонтакте»