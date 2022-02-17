17 февраля 2022

К овощебазе №4 в Екатеринбурге стянули силовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица. Курган, росгвардия
К овощебазе приехали сотрудники полиции и Росгвардии Фото:

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции приехали к зданию овощебазы №4 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.

«У четвертой овощебазы десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что силовики не уточняют цель приезда.

Подписчик группы «Безумный Екб» в соцсети предположил, что визит силовиков может быть связан с поиском нелегальных мигрантов. Он приложил фотографию, на которой видно, как автомобили полиции и Росгвардии останавливаются у овощебазы №4.

URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «По данному адресу проводятся плановые профилактические мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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Фото:

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Сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции приехали к зданию овощебазы №4 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы. «У четвертой овощебазы десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что силовики не уточняют цель приезда. Подписчик группы «Безумный Екб» в соцсети предположил, что визит силовиков может быть связан с поиском нелегальных мигрантов. Он приложил фотографию, на которой видно, как автомобили полиции и Росгвардии останавливаются у овощебазы №4. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «По данному адресу проводятся плановые профилактические мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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