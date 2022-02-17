Сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции приехали к зданию овощебазы №4 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.
«У четвертой овощебазы десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что силовики не уточняют цель приезда.
Подписчик группы «Безумный Екб» в соцсети предположил, что визит силовиков может быть связан с поиском нелегальных мигрантов. Он приложил фотографию, на которой видно, как автомобили полиции и Росгвардии останавливаются у овощебазы №4.
URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «По данному адресу проводятся плановые профилактические мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники Росгвардии по Свердловской области и городской полиции приехали к зданию овощебазы №4 в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы. «У четвертой овощебазы десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что силовики не уточняют цель приезда. Подписчик группы «Безумный Екб» в соцсети предположил, что визит силовиков может быть связан с поиском нелегальных мигрантов. Он приложил фотографию, на которой видно, как автомобили полиции и Росгвардии останавливаются у овощебазы №4. URA.RU обратилось в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. «По данному адресу проводятся плановые профилактические мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.