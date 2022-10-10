В курганском округе назначили нового руководителя отдела полиции

11 октября 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

В Далматово назначен новый руководитель отдела полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматовском округе Курганской области новым руководителем отдела полиции назначили Алексея Абаньшина. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Приказом начальника УМВД России по Курганской области с 11 октября на должность начальника отдела МВД России по Далматовскому району назначен полковник внутренней службы Алексей Абаньшин», — указано в сообщении. Нового главу отдела личному составу, замглавы района и прокурору представил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов. Он же вручил Абаньшину удостоверение и заверил, что аппарат управления поможет решать рабочие вопросы. По данным УМВД, Абаньшин родом из Белгородской области. После учебы в университете по направлению «юриспруденция» он в 2000 году устроился работать участковым инспектором милиции в Кургане. На данной должности он находился 10 лет, затем, с 2011 по 2013 годы, исполнял обязанности начальника отдела МВД России по Шадринскому району. А с конца 2013 года до 11 октября 2022 года возглавлял подразделение по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной в региональном УМВД.

В Далматовском округе Курганской области новым руководителем отдела полиции назначили Алексея Абаньшина. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Приказом начальника УМВД России по Курганской области с 11 октября на должность начальника отдела МВД России по Далматовскому району назначен полковник внутренней службы Алексей Абаньшин», — указано в сообщении. Нового главу отдела личному составу, замглавы района и прокурору представил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов. Он же вручил Абаньшину удостоверение и заверил, что аппарат управления поможет решать рабочие вопросы. По данным УМВД, Абаньшин родом из Белгородской области. После учебы в университете по направлению «юриспруденция» он в 2000 году устроился работать участковым инспектором милиции в Кургане. На данной должности он находился 10 лет, затем, с 2011 по 2013 годы, исполнял обязанности начальника отдела МВД России по Шадринскому району. А с конца 2013 года до 11 октября 2022 года возглавлял подразделение по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной в региональном УМВД.