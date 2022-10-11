В ГД внесли проект об освобождении еще одной категории граждан от мобилизации

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.
«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — говорится в законопроекте. Также этой категории россиян предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы.
О планах парламентариев освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации стало известно накануне, об этом сообщали «Известия». Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам, принимающим участие спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента РФ Владимира Путина.
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«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. «Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — говорится в законопроекте. Также этой категории россиян предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы. О планах парламентариев освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации стало известно накануне, об этом сообщали «Известия». Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам, принимающим участие спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента РФ Владимира Путина.