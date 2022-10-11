В ГД внесли проект об освобождении еще одной категории граждан от мобилизации

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших
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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, памятник георгию победоносцу, триколор, флаг россии, москва
В ГД внесли проект об освобождении от мобилизации родственников погибших Фото:
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Мобилизация в России

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.

«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — говорится в законопроекте. Также этой категории россиян предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы.

О планах парламентариев освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации стало известно накануне, об этом сообщали «Известия». Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам, принимающим участие спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента РФ Владимира Путина.

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«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых были мобилизованы и погибли в ходе спецоперации. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. «Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — говорится в законопроекте. Также этой категории россиян предлагается предоставить право на досрочное увольнение со службы. О планах парламентариев освободить от мобилизации родственников погибших в спецоперации стало известно накануне, об этом сообщали «Известия». Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам, принимающим участие спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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