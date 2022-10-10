В Госдуме мобилизованным предложили списать долги за ЖКУ

11 октября 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованных спишут долги за ЖКУ и капремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным и добровольцам предлагают списать долги за ЖКУ. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в ближайшее время. «В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект об изменениях в ст. 159 Жилищного кодекса РФ. Поправки вводят единовременную выплату для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги и платы за капремонт некоторым категориям граждан <…> В первую очередь это касается подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев», — пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Кроме того, мера может коснуться и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию — например, потерявших работоспособность или кормильца. Предполагается, что выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Для поддержки призывников и их семей власти разработали ряд социальных мер. Так, Путин уже подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации. Льготный период будет длиться все время нахождения на фронте и месяц после. Также семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ. А их дети смогут получить бесплатные путевки на летний отдых.

Мобилизованным и добровольцам предлагают списать долги за ЖКУ. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в ближайшее время. «В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект об изменениях в ст. 159 Жилищного кодекса РФ. Поправки вводят единовременную выплату для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги и платы за капремонт некоторым категориям граждан <…> В первую очередь это касается подпавших под частичную мобилизацию и добровольцев», — пишут «Известия» со ссылкой на слова заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Кроме того, мера может коснуться и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию — например, потерявших работоспособность или кормильца. Предполагается, что выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Для поддержки призывников и их семей власти разработали ряд социальных мер. Так, Путин уже подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам спецоперации. Льготный период будет длиться все время нахождения на фронте и месяц после. Также семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за услуги ЖКХ. А их дети смогут получить бесплатные путевки на летний отдых.