На Украине оценили урон от ракетных ударов РФ по энергообъектам

Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине было поражено российскими ракетами с понедельника <…> Это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру», — сказал министр в интервью телеканалу CNN. На вопрос о том, будет ли Украина получать дополнительные объемы энергии из Европы, Галущенко ответил, что это один из вариантов, который рассматривается в настоящее время.
Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине было поражено российскими ракетами с понедельника <…> Это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру», — сказал министр в интервью телеканалу CNN. На вопрос о том, будет ли Украина получать дополнительные объемы энергии из Европы, Галущенко ответил, что это один из вариантов, который рассматривается в настоящее время. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.