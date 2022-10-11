11 октября 2022

На Украине оценили урон от ракетных ударов РФ по энергообъектам

Минэнерго Украины: удары РФ поразили треть энергообъектов в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракетным ударам со стороны РФ подверглись 30% энергообъектов на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине было поражено российскими ракетами с понедельника <…> Это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру», — сказал министр в интервью телеканалу CNN. На вопрос о том, будет ли Украина получать дополнительные объемы энергии из Европы, Галущенко ответил, что это один из вариантов, который рассматривается в настоящее время.

Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Около 30% энергетической инфраструктуры на Украине было поражено российскими ракетами с понедельника <…> Это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру», — сказал министр в интервью телеканалу CNN. На вопрос о том, будет ли Украина получать дополнительные объемы энергии из Европы, Галущенко ответил, что это один из вариантов, который рассматривается в настоящее время. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции. В Минобороны РФ 11 октября доложили, что удары достигли своей цели. Все назначенные объекты были поражены. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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