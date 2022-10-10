В Киеве назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с начала спецоперации

Минэнерго Украины: ракетные удары по энергосистеме страны стали самыми масштабными с февраля

11 октября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Власти Украины назвали удары по энергосистеме самыми масштабными с начала СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Это самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время конфликта. Были нанесены удары по всей цепи поставок для того, чтобы усложнить возможность переподключения и поставок энергии из других источников», — сказал украинский министр в эфире единого новостного телемарафона. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. В результате ударов Харьков и Львов полностью остались без света. Зеленский в своем видеообращении заявлял о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Кроме того, Киев с 11 октября из-за ракетных обстрелов прекратил экспорт электроэнергии в Евросоюз. Таким образом власти намерены стабилизировать энергосистему Украины.

Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Это самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время конфликта. Были нанесены удары по всей цепи поставок для того, чтобы усложнить возможность переподключения и поставок энергии из других источников», — сказал украинский министр в эфире единого новостного телемарафона. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. В результате ударов Харьков и Львов полностью остались без света. Зеленский в своем видеообращении заявлял о повреждениях энергообъектов по всей Украине. Кроме того, Киев с 11 октября из-за ракетных обстрелов прекратил экспорт электроэнергии в Евросоюз. Таким образом власти намерены стабилизировать энергосистему Украины.