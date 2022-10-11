Боррель признал, что НАТО не выполнил данных России обещаний

12 октября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе признали ложь НАТО по отношению к РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО НАТО, вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине. «НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.

НАТО, вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине. «НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.