11 октября 2022

Боррель признал, что НАТО не выполнил данных России обещаний

© Служба новостей «URA.RU»
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В Евросоюзе признали ложь НАТО по отношению к РФ Фото:
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Переговоры России и НАТО

НАТО, вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине.

«НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС.

Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.

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НАТО, вероятно, не выполнила некоторые из своих обещаний, данных России. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако он подчеркнул, что данный факт не оправдывает происходящее на Украине. «НАТО не выполнила обещания <…> Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее [на Украине]», — приводит слова Борреля ТАСС. Расширение НАТО, куда хотят вступить Украина и Грузия, противоречит обещаниям Запада, которые он давал в 1991 году. Североатлантический альянс этой зимой проигнорировал гарантии безопасности, касающиеся нерасширение на восток. В ответ на это 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В данный момент страны НАТО активно поставляют вооружение киевскому режиму. В Совбезе заявляли, что идеальной ситуацией на Украине для альянса и США является бесконечно тлеющий конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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