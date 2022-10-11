11 октября 2022

Вооруженные силы РФ контролируют стратегическую трассу в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Войска РФ контролируют трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР Фото:
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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) контролируют стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«Попытки войск Киева перерезать дорогу, соединяющую два города на севере ЛНР, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную», — передает агентство, уточняя, что попытки националистов пресекаются ударами артиллерии. В результате ВСУ несут значительные потери.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Накануне были уничтожены важные объекты снабжения войск ВСУ. Поражены оказались Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области. Кроме того, 11 октября российские военные отбросили ВСУ на четырех направлениях.

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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) контролируют стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов. «Попытки войск Киева перерезать дорогу, соединяющую два города на севере ЛНР, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную», — передает агентство, уточняя, что попытки националистов пресекаются ударами артиллерии. В результате ВСУ несут значительные потери. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Накануне были уничтожены важные объекты снабжения войск ВСУ. Поражены оказались Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области. Кроме того, 11 октября российские военные отбросили ВСУ на четырех направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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